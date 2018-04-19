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649 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.04.2018 09:45
Як Селезньов залишив Галатасарай без фіналу Кубку Туреччини. ВІДЕО
|Євген Селезньов
18 квітня Акхісар українця Євгена Селезньова здолав Галатасарай у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубку Туреччини та вийшов у фінал.
Обидва голи у матчі забив українець.
Пропонуємо вашій увазі відеоогляд цікавого поєдинку.
Нагадаємо, що у першому матчі Акхісар поступився Галатасараю 1:2, а єдиний гол забив теж Селезньов.
Таким чином, на стадії півфіналу українець тричі вражав ворота турецького гранду.
Зазначимо, що суперник Акхісара по фіналу Кубку Туреччини визначиться 19 квітня у матчі-відповіді протистояння Фенербахче та Бешикташа. У першій грі було зафіксовано нічию 2:2.
Раніше Селезньов відверто розповів про атмосферу у збірній України.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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