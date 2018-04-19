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19.04.2018  09:45

Як Селезньов залишив Галатасарай без фіналу Кубку Туреччини. ВІДЕО

 Євген Селезньов

18 квітня Акхісар українця Євгена Селезньова здолав Галатасарай у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубку Туреччини та вийшов у фінал.

Обидва голи у матчі забив українець. 

Пропонуємо вашій увазі відеоогляд цікавого поєдинку. 

Нагадаємо, що у першому матчі Акхісар поступився Галатасараю 1:2, а єдиний гол забив теж Селезньов

Таким чином, на стадії півфіналу українець тричі вражав ворота турецького гранду. 

Зазначимо, що суперник Акхісара по фіналу Кубку Туреччини визначиться 19 квітня у матчі-відповіді протистояння Фенербахче та Бешикташа. У першій грі було зафіксовано нічию 2:2.

Раніше Селезньов відверто розповів про атмосферу у збірній України.





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