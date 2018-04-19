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19.04.2018  10:22

Неймар ризикує пропустити не тільки кінець сезону у ПСЖ, а й чемпіонат світу

 Неймар

Відновлення бразильського форварда ПСЖ Неймара трохи затягується.

Так, стало відомо, що він може не встигнути повністю відновитися після операції на нозі до 17 травня, коли бразильцю належиьть пройти фінальне обстеження. 

Про це заявив головний тренер ПСЖ Унаї Емері після перемоги команди в 1/2 фіналі Кубку Франції. 

"Він повернеться тоді, коли буде готовий грати за команду. Я говорив з ним, є близько двох тижнів. Не знаю, чи зможе він ще зіграти в лізі 1 в нинішньому сезоні", - цитує L'Equipe Емері.

Останній матч ПСЖ у першості Ліги 1 відбудеться 21 травня.

Зазначимо, що збірна Бразилії зіграє перший матч на чемпіонаті світу 17 червня проти Швейцарії.

Нагадаємо, Неймару зробили операцію на початку березня.





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