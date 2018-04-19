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263 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.04.2018 10:57
Чудовий гол нападника Кротоне у ворота Ювентуса. ВІДЕО
18 квітня у рамках 33-го туру чемпіонату Серії А Кротоне спромігся вирвати нічию із Ювентусом.
На влучний удар Алекса Сандро на 16-й хвилині господарі відповіли голом Сімеона Нванкво на 65-й хвилині - цей удар нападник Кротоне виконав ножицями через себе.
Пропонуємо вашій увазі відео цього моменту.
Нагадаємо, у рамках 32-го туру чемпіонату Італії Кротоне програв Дженоа.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій