Чудовий гол нападника Кротоне у ворота Ювентуса. ВІДЕО

18 квітня у рамках 33-го туру чемпіонату Серії А Кротоне спромігся вирвати нічию із Ювентусом.

На влучний удар Алекса Сандро на 16-й хвилині господарі відповіли голом Сімеона Нванкво на 65-й хвилині - цей удар нападник Кротоне виконав ножицями через себе.

Пропонуємо вашій увазі відео цього моменту.

Нагадаємо, у рамках 32-го туру чемпіонату Італії Кротоне програв Дженоа.