Хацкевич зробив комплімент Михайленку після зустрічі у півфіналі Кубку України

СК Дніпро-1 відповідає рівню не Другої ліги, а першості УПЛ.

Таку заяву зробив головний тренер Динамо Олександр Хацкевич, коментуючи перемогу над командою Дмитра Михайленка у рамках 1/2 фіналу Кубку України.

Коли ми готувалися до цієї гри, я сказав хлопцям, що сьогоднішній суперник - це команда не другої ліги, а Прем'єр-ліги. Потрібно було серйозно поставитися. Рівень футболістів дніпровської команди, на мою думку, дозволяє грати навіть в Прем'єр-лізі", - вважає керманич динамівців.

"Як я сказав, у вас грає команда, де кожен доповнює один одного. Є цікаві хлопці", - цитує Хацкевича прес-служба киян.

Додамо, що СК Дніпро-1 лідирує у першості Другої ліги та скоріше за все підвищиться у класі по результатах нинішнього сезону.

Нагадаємо, раніше у мережу потрапило фото теплої зустрічі Хацкевича і Михайленка перед грою у Дніпрі.

Раніше Хацкевич прокоментував перемогу над СК Дніпро-1 у півфіналі Кубку.