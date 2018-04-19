Динамо продовжило контракт із перспективним захисником

Микита Бурда/ФК Динамо

У Динамо повідомили про продовження трудових відносин із захисником Микитою Бурдою.

Новий контракт із 23-річним футболістом розраховано на 4 роки.

"Багато працював, щоб грати в основному складі. Граючи за Динамо, буду з кожним днем прогресувати і сподіваюся вирости в хорошого захисника", - прокоментував визначну подію у своїй кар'єрі Бурда.

Додамо, що Бурда дебютував за Динамо ще у 2014 році, коли головним тренером команди був Сергій Ребров. Проте через травму він майже не грав наступні два сезони. У команді Олександра Хацкевича талановитий захисник почав виходити на поле у 2018 році.

Так, на його рахунку вже 9 поєдинків, у яких він забив 2 голи.

Раніше повідомлялося, що контракт із Динамо подовжив Віктор Циганков.