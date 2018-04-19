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708 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.04.2018 12:20
Динамо продовжило контракт із перспективним захисником
|Микита Бурда/ФК Динамо
У Динамо повідомили про продовження трудових відносин із захисником Микитою Бурдою.
Новий контракт із 23-річним футболістом розраховано на 4 роки.
"Багато працював, щоб грати в основному складі. Граючи за Динамо, буду з кожним днем прогресувати і сподіваюся вирости в хорошого захисника", - прокоментував визначну подію у своїй кар'єрі Бурда.
Додамо, що Бурда дебютував за Динамо ще у 2014 році, коли головним тренером команди був Сергій Ребров. Проте через травму він майже не грав наступні два сезони. У команді Олександра Хацкевича талановитий захисник почав виходити на поле у 2018 році.
Так, на його рахунку вже 9 поєдинків, у яких він забив 2 голи.
Раніше повідомлялося, що контракт із Динамо подовжив Віктор Циганков.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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