У фіналі Кубку Греції відбудеться українське дербі

Дмитро Чигринський

У рамках фіналу Кубку Греції відбудеться зустріч двох українських футболістів.

Так, ПАОК півзахисника Євгена Шахова та АЕК захисника Дмитра Чигринського подолали півфінальну стадію і зустрінуться у вирішальному матчі турніру.

На стадії 1/2 фіналу ПАОК пройшов Паніоніс, а АЕК - Ларіссу.

Фінал Кубку Греції відбудеться на Олімпійському стадіоні в Афінах 12 травня.

Раніше повідомлялося, що Чигринський продовжив контракт із АЕКом.

Також раніше у пресі з'явилася інформація, що у ПАОКу з нового сезону буде виступати українець Євген Хачеріді.