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185 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.04.2018 12:59
У фіналі Кубку Греції відбудеться українське дербі
|Дмитро Чигринський
У рамках фіналу Кубку Греції відбудеться зустріч двох українських футболістів.
Так, ПАОК півзахисника Євгена Шахова та АЕК захисника Дмитра Чигринського подолали півфінальну стадію і зустрінуться у вирішальному матчі турніру.
На стадії 1/2 фіналу ПАОК пройшов Паніоніс, а АЕК - Ларіссу.
Фінал Кубку Греції відбудеться на Олімпійському стадіоні в Афінах 12 травня.
Раніше повідомлялося, що Чигринський продовжив контракт із АЕКом.
Також раніше у пресі з'явилася інформація, що у ПАОКу з нового сезону буде виступати українець Євген Хачеріді.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій