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19.04.2018  13:25

Президент Руха зробив скандальну заяву щодо арбітра у Першій лізі

 Григорій Козловський

Суддя Олександр Павлюк, який судив матч 27-го туру Першої ліги між Сумами та Рухом (1:0) не відповідає рівню першості.

Про це заявив президент клубу із Винників Григорій Козловський.

"По-перше, ми перейшли в юридичну площину. Ми зробили висновки після дискваліфікації, тому ведемо себе толерантно, грамотно і говоримо мовою фактом. До того ж ми є людьми футбольними і все розуміємо. Щодо цього арбітру є багато питань. Цей арбітр судив нашу гру проти Гірника-Спорт. Якщо мене викличуть на допити або для надання свідчень ..Я знаю, що сталося, коли ми грали проти Гірника-Спорт. І навіть знаю, скільки коштувала вся ця історія", - каже Козловський.

"Цю паскуду другий рік викидають з Першої ліги - ніяк викинути не можуть. Ви що, думаєте, що я не знаю, що відбувається? Севідову, до слова, великий привіт. Дякуємо. Класно працює. Ми всі все розуміємо, але, на жаль, говорити не можемо. Наша совість завжди чиста. Хочу сказати велике спасибі керівництву Федерації футболу - вони дуже оперативно втрутилися і вже усунули арбітра. Маю велику надію, що для нього буде довічна дискваліфікація, і він більше не буде "вбивати" людей", - цитує президента Руха СпортАрена.

На суддівство Олександра Павлюка колись уже скаржилися клуби ПФЛ. Обурення роботою арбітра в попередні два роки висловлювали Скала і Нива-Вінниця.

Зазначимо, що поразка від Сум стала для Руха першою у 2018 році.

Раніше повідомлялося. що Козловський запросив на відкриття свого готелю Періс Хілтон.





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