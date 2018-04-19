Венгер спробує перехопити півзахисника Шахтаря у Моурінью?

Фред

На півзахисника Шахтаря Фреда знайшовся ще один претендент в АПЛ.

У боротьбу з МЮ за бразильця готовий включитися Арсенал, повідомляє Express.

Але при цьому наставника "канонірів" Арсена Венгера не влаштовує ціна в 50 мільйонів євро, яку він вважає завищеною.

Арсенал почне переговори тільки після того, як ціна на Фреда впаде, пише ua-football.com.

Раніше повідомлялося, що Фред замінить зіркового француза в Манчестер Юнайтед.