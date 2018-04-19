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315 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.04.2018 15:25
Венгер спробує перехопити півзахисника Шахтаря у Моурінью?
|Фред
На півзахисника Шахтаря Фреда знайшовся ще один претендент в АПЛ.
У боротьбу з МЮ за бразильця готовий включитися Арсенал, повідомляє Express.
Але при цьому наставника "канонірів" Арсена Венгера не влаштовує ціна в 50 мільйонів євро, яку він вважає завищеною.
Арсенал почне переговори тільки після того, як ціна на Фреда впаде, пише ua-football.com.
Раніше повідомлялося, що Фред замінить зіркового француза в Манчестер Юнайтед.
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E-mail редакції: info@champion.com.ua
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