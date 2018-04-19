Бернард підписав контракт з італійським клубом?

Бернард

Бернард підписав попередній контракт з Міланом.

Про це інформує FutbolArena.

Про деталі цієї угоди джерело замовчує, пише ua-football.com.

Раніше ЗМІ поширили інформацію про те, що бразилець поставив підпис під аналогічною угодою з Бешикташем.

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