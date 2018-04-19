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302 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.04.2018 15:55
Бернард підписав контракт з італійським клубом?
|Бернард
Бернард підписав попередній контракт з Міланом.
Про це інформує FutbolArena.
Про деталі цієї угоди джерело замовчує, пише ua-football.com.
Раніше ЗМІ поширили інформацію про те, що бразилець поставив підпис під аналогічною угодою з Бешикташем.
Також повідомлялося, що Бернард може продовжити кар'єру в Іспанії.
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