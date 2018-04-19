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651 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]19.04.2018 16:20
Ахметов не хоче продовжувати контракт зі Срною?
Шахтар не хоче продовжувати контракт з 35-річним хорватом Даріо Срною.
У клубі не збиралися цього робити до скандалу з допінгом, а тепер ще більш впевнені в цьому, повідомив ведучий ТаТоТаке Сергій Болотніков.
За інформацією іншого ведучого шоу Костянтина Андріюка, президент Шахтаря Рінат Ахметов образився на Срну через допінг-скандал.
Ахметов незадоволений рішенням Срни припинити виступи за Шахтар на час розслідування ситуації з допінгом.
Як відомо, контракт хорвата з Шахтарем закінчується цього літа.
Раніше сам Срна заявив, що влітку змінить клуб.
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