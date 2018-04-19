Ахметов не хоче продовжувати контракт зі Срною?

Шахтар не хоче продовжувати контракт з 35-річним хорватом Даріо Срною.

У клубі не збиралися цього робити до скандалу з допінгом, а тепер ще більш впевнені в цьому, повідомив ведучий ТаТоТаке Сергій Болотніков.

За інформацією іншого ведучого шоу Костянтина Андріюка, президент Шахтаря Рінат Ахметов образився на Срну через допінг-скандал.

Ахметов незадоволений рішенням Срни припинити виступи за Шахтар на час розслідування ситуації з допінгом.

Як відомо, контракт хорвата з Шахтарем закінчується цього літа.

Раніше сам Срна заявив, що влітку змінить клуб.