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217 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.04.2018 16:45
Карпати хочуть викупити контракт хавбека Севільї
|Хорхе Карраскаль
Карпати хочуть викупити контракт хавбека Севільї Хорхе Карраскаля.
Про це повідомляє FootballHub.
Відзначається, що в орендній угоді між іспанським та львівським клубами прописана сума викупу - до 3-х мільйонів євро.
Карраскаль приєднався до Карпат в липні 2017-го року.
Раніше була інформація, що Карпати знають, як залишити в команді талановитого 19-річного колумбійця.
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