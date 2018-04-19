Карпати хочуть викупити контракт хавбека Севільї

Хорхе Карраскаль

Карпати хочуть викупити контракт хавбека Севільї Хорхе Карраскаля.

Про це повідомляє FootballHub.

Відзначається, що в орендній угоді між іспанським та львівським клубами прописана сума викупу - до 3-х мільйонів євро.

Карраскаль приєднався до Карпат в липні 2017-го року.

Раніше була інформація, що Карпати знають, як залишити в команді талановитого 19-річного колумбійця.