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19.04.2018  18:35

Екс-гравець Металіста залишить бразильський клуб

Дієго Соуза

Дієго Соуза приєднався до клубу на початку нинішнього сезону, але не виправдовує очікувань керівництва Сан-Паулу і може покинути клуб.

Про це повідомляє Lance.

Контракт 32-річного бразильця закінчується в кінці поточного сезону.

Повідомляється про інтерес до гравця ряду бразильських клубів. Один з можливих варіантів - Васко да Гама, де Соуза в 2011 році завоював Кубок Бразилії.

Дієго Соуза приєднався до Металіста в 2013 році. За "харків'ян" він провів 23 матчі, в яких забив 3 голи, пише MatchDay.

Раніше повідомлялося, що гол екс-гравця Металіста вивів Аталанту до півфіналу Кубка Італії.





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