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117 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.04.2018 18:35
Екс-гравець Металіста залишить бразильський клуб
|Дієго Соуза
Дієго Соуза приєднався до клубу на початку нинішнього сезону, але не виправдовує очікувань керівництва Сан-Паулу і може покинути клуб.
Про це повідомляє Lance.
Контракт 32-річного бразильця закінчується в кінці поточного сезону.
Повідомляється про інтерес до гравця ряду бразильських клубів. Один з можливих варіантів - Васко да Гама, де Соуза в 2011 році завоював Кубок Бразилії.
Дієго Соуза приєднався до Металіста в 2013 році. За "харків'ян" він провів 23 матчі, в яких забив 3 голи, пише MatchDay.
Раніше повідомлялося, що гол екс-гравця Металіста вивів Аталанту до півфіналу Кубка Італії.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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