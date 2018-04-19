Алієв розповів, кого в Динамо боявся Хачеріді

Олександр Шовковський

Євген Хачеріді боявся голкіпера киян Олександра Шовковського.

Про це розповів екс-гравець Динамо Олександр Алієв.

"Олександр Шовковський завжди переживає за команду. Він всі правильні слова сказав. Євгену Хачеріді пора давно вже подорослішати. Не можна так себе вести і таке робити", - сказав він.

"У них був один серйозний конфлікт, коли ми грали з ізраїльтянами в Кубку УЄФА, коли його вилучили. Тоді Саня зайшов в роздягальню і конкретно так дав... Не знаю чи дійшло до рукоприкладства, але Хачик Саню боявся. Це була правда", - цитує Алієва FootballHub.

Як відомо, нещодавно Шовковський жорстко пройшовся по Хачеріді.

Також була інформація, що Шовковський двічі вдарив свою колишню дружину.