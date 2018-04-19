Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
883 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
19.04.2018  19:04

Алієв розповів, кого в Динамо боявся Хачеріді

Олександр Шовковський

Євген Хачеріді боявся голкіпера киян Олександра Шовковського.

Про це розповів екс-гравець Динамо Олександр Алієв.

"Олександр Шовковський завжди переживає за команду. Він всі правильні слова сказав. Євгену Хачеріді пора давно вже подорослішати. Не можна так себе вести і таке робити", - сказав він.

"У них був один серйозний конфлікт, коли ми грали з ізраїльтянами в Кубку УЄФА, коли його вилучили. Тоді Саня зайшов в роздягальню і конкретно так дав... Не знаю чи дійшло до рукоприкладства, але Хачик Саню боявся. Це була правда", - цитує Алієва FootballHub.

Як відомо, нещодавно Шовковський жорстко пройшовся по Хачеріді.

Також була інформація, що Шовковський двічі вдарив свою колишню дружину.





Читай також
Шовковський двічі вдарив свою колишню дружину
Колишня дружина Шовковського: Мама стріляла у повітря
Шовковський: Колишня теща кидала в мене камінням, а потім стріляла з пістолета
Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
20:57
Футбол. Реброва звільнили з Аль-Ахлі
20:36
Шахи. Українка виграла бронзу на чемпіонаті Європи
20:10
Футбол. Стала відома сума, за яку Реал відпустить свого лідера в АПЛ
19:37
Футбол. У київського Динамо з'явився несподіваний уболівальник
19:24
Баскетбол. Українець вивів свій клуб в фінал Кубка Європи ФІБА
19:04
Футбол. Алієв розповів, кого в Динамо боявся Хачеріді
18:51
Бокс. Стало відомо, коли Альварес і Головкін проведуть другий бій
18:35
Футбол. Екс-гравець Металіста залишить бразильський клуб
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!