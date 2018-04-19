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19.04.2018  19:37

У київського Динамо з'явився несподіваний уболівальник

Даріо Срна

Даріо Срна підтримує київське Динамо в єврокубках.

Про це заявив сам капітан Шахтаря.

"Я шкодую, що я заспівав пісню про Динамо. Я публічно вибачився, це було негарно з мого боку. Це просто емоції. Це не означає, що я не вболіваю за них в Європі", - сказав він.

"Чи вболіваємо ми в Шахтарі за "Динамо" в єврокубках? А чому ні? Це добре для українського чемпіонату. Для коефіцієнту. Нехай Динамо виграє, я не проти, це добре", - цитує Срну "Про футбол".

Раніше повідомлялося, що Ахметов не хоче продовжувати контракт зі Срною.

Також була інформація, що Срна стане головним тренером лідера Першої ліги.





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