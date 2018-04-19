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297 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.04.2018 19:37
У київського Динамо з'явився несподіваний уболівальник
|Даріо Срна
Даріо Срна підтримує київське Динамо в єврокубках.
Про це заявив сам капітан Шахтаря.
"Я шкодую, що я заспівав пісню про Динамо. Я публічно вибачився, це було негарно з мого боку. Це просто емоції. Це не означає, що я не вболіваю за них в Європі", - сказав він.
"Чи вболіваємо ми в Шахтарі за "Динамо" в єврокубках? А чому ні? Це добре для українського чемпіонату. Для коефіцієнту. Нехай Динамо виграє, я не проти, це добре", - цитує Срну "Про футбол".
Раніше повідомлялося, що Ахметов не хоче продовжувати контракт зі Срною.
Також була інформація, що Срна стане головним тренером лідера Першої ліги.
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E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій