Стала відома сума, за яку Реал відпустить свого лідера в АПЛ

Карім Бензема

Нападник мадридського Реала Карім Бензема може перейти в Арсенал.

Заради француза "каноніри" готові розщедритися на 40 мільйонів євро. При цьому, така сума не влаштовує президента "бланкос" Флорентіно Переса.

Calciomercato повідомляє, що Перес розраховує продати Бензема за 80 мільйонів, пише FootballHD.

Раніше була інформація, що ПСЖ хоче підписати Бензема.

Також повідомлялося, що Реал знайшов заміну для Бензема в Інтері.