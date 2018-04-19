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19.04.2018  21:21

Двоє легіонерів Шахтаря тренуються за індивідуальною програмою

 

Футболісти Шахтаря Факундо Феррейра і Дентіньо займаються за індивідуальною програмою.

Як пише сайт клубу, гравці отримали пошкодження в матчі з Маріуполем.

Нагадаємо, наступний матч Шахтар проведе проти Ворскли 21-го квітня.





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