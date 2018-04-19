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97 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.04.2018 21:21
Двоє легіонерів Шахтаря тренуються за індивідуальною програмою
Футболісти Шахтаря Факундо Феррейра і Дентіньо займаються за індивідуальною програмою.
Як пише сайт клубу, гравці отримали пошкодження в матчі з Маріуполем.
Индивидуально занимались Факундо Феррейра и Дентиньо.https://t.co/pB1EtEoQfl pic.twitter.com/RZppfe6LbK— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 19 квітня 2018 р.
Нагадаємо, наступний матч Шахтар проведе проти Ворскли 21-го квітня.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій