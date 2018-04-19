Двоє легіонерів Шахтаря тренуються за індивідуальною програмою

Футболісти Шахтаря Факундо Феррейра і Дентіньо займаються за індивідуальною програмою.

Як пише сайт клубу, гравці отримали пошкодження в матчі з Маріуполем.

Нагадаємо, наступний матч Шахтар проведе проти Ворскли 21-го квітня.