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19.04.2018  22:07

У Вересі звинувачують Дедишина у блокуванні клубного сайту

Ігор Дедишин

Сайт Вереса з невідомих причин перестав працювати два дні тому.

Як написав у своєму Фейсбуці керівник прес-служби рівненського клубу Олексій Кривошеєв, скоро у Вереса з'явиться новий сайт, оскільки паролі від старого, ймовірно, залишилися в руках у Ігоря Дедишина, який покинув клуб ще в червні 2017-го.

"Спочатку невеликий екскурс у минуле. Мене звільнили з адміністрації команди Верес 26 жовтня 2016 року. Звільнив тодішній гендиректор Ігор Дедишин. Повернувся на свою посаду керівника інформаційної служби я у липні 2017 року. Коли Дедишина вже не було, а гендиректором став Андрій Ярославович Паньків.

Не відразу, десь за місяці два виявив, що паролі доступу до адмінпанелі хостингу на якому сайт і офіційна пошти у Антона Назарука, який працював у Дедишина.

Віддавати паролі він відмовлявся, аргументуючи, що йому винні зарплату (за час директорства Дедишина). Називав у різний час різні суми: 10, 12 і 18 тисяч гривень. Забрав Антон з собою і ноутбук на якому зберігалась інформація клубу.

Віддавати відмовлявся поки не заплатять. І всіляко "гнав" на Ігоря Дедишина. Ніяких документальних підтверджень, що йому винні — не було.

Два дні тому сайт клубу перестав працювати. Заблокованою виявилась і офіційна пошта клубу. Розмови з Антоном про паролі впирались у фразі: "мені пофіг — не віддам. І взагалі, я у Львові на зустрічі".

А пізніше на сторінці Антона у ФБ з’явилось ось це фото: Антон Назарук і Ігор Дедишин. Саме той, який нібито не виплатив Антону зарплату. Якось мене спитав кум: "хто каламутить воду навколо Вереса?".

Ми прийняли рішення повністю змінити пошту, доменне ім‘я і хостинг. Єдині офіційні канали клубу тепер лише соцмережі. До старту нового сайту", - написав Кривошеєв. 

Раніше була інформація, що колишній тренер Вереса не бачить позитивних змін у команді після свого відходу.





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