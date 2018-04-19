Екс-хавбек Чорноморця отримав тривалу дискваліфікацію в Польщі за напад на арбітра

Півзахисник польського Шльонска Сіто Рієра, схоже, передчасно попрощався з сезоном 2017/18.

У матчі Шльонск – Сандеція 36-річний іспанець, відомий своїми виступами за одеський Чорноморець, брутально "наїхав" на арбітра, який показав йому другу жовту картку та вилучив з поля. Рієра буцнув рефері головою та був дискваліфікований на 5 матчів, інформує Przeglad Sportowy.

Рієра в сумі пропустить 6 матчів, які залишилось зіграти Шльонску до кінця сезону-2017/18. Додаткову дискваліфікацію на одну гру іспанець отримав через перебір жовтих карток, яких у нього за сезон назбиралось аж 9.

Відзначимо, що за два роки в Шльонску Рієра не забив жодного гола, хоча інколи виступав навіть на позиції центрального форварда. Очікується, що влітку іспанець покине Польщу, пише football24.ua.

Нагадаємо, що Рієра виступав за Чорноморець у 2012-2014 роках.