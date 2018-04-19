Реал Сосьєдад розгромив Атлетико. Інші матчі 33-го туру чемпіонату Іспанії

19 квітня відбудеться чотири поєдинки 33-го туру чемпіонату Ла Ліги.

Так, Атлетико несподівано поступився із розгромним рахунком 0:3 Реалу Сосьєдад.

Зазначимо, що Атлетико міг скористатися осічкою Реала, який напередодні зіграв унічию із Атлетиком з Більбао. Проте матрацникам не вдалося відірватися від головного конкурента у боротьбі за другу сходинку. Тож Атлетико та Реал наразі розділяє 3 очки.

В іншому матчі Жирона на виїзді здолала Алавес 2:1.

Чемпіонат Іспанії-2017/18

33-й тур

19 квітня

Алавес - Жирона - 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 59 Алекс Гарсія, 0:2 - 86, пенальті Стуані, 1:2 - 90 Піна.

Реал Сосьєдад - Атлетико - 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 27 Вілліан Хосе, 2:0 - 80 Хуанмі, 3:0 - 90+2 Хуанмі.

FINAL #RealSociedadAtleti 3-0



¡Willian José y Juanmi llevan la locura a Anoeta!



La @RealSociedad suma 3 victorias y un empate en #LaLigaSantander desde que Imanol Alguacil se hizo cargo del equipo. pic.twitter.com/3ckeKicr2f — LaLiga (@LaLiga) 19 квітня 2018 р.

Леванте - Малага - 22:30

Бетіс - Лас Пальмас - 22:30