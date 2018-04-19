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23 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.04.2018 23:35
Лестер та Саутгемптон так і не відкрили рахунок у матчі 35-го туру чемпіонату Англії
19 квітня відбувся один матч 35-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги Англії.
Так, Лестер зіграв унічию 0:0 із Саутгемптоном.
Лиси залишилися на 8-му місці, тоді як святі - треті знизу турнірної таблиці.
Нагадаємо, у рамках 34-го туру Лестер поступився Бернлі.
Напередодні у рамках 35-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед здолав Борнмут.
Чемпіонат Англії-2017/18
35-й тур
19 квітня
Лестер - Саутгемптон - 0:0
Full-time: Leicester City 0️⃣-0️⃣ Southampton— Leicester City (@LCFC) 19 квітня 2018 р.
The Foxes have the better of the chances but they can't snatch all three points against the Saints.#LeiSou pic.twitter.com/ucQPmdWnzs
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій