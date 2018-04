Лестер та Саутгемптон так і не відкрили рахунок у матчі 35-го туру чемпіонату Англії

19 квітня відбувся один матч 35-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги Англії.

Так, Лестер зіграв унічию 0:0 із Саутгемптоном.

Лиси залишилися на 8-му місці, тоді як святі - треті знизу турнірної таблиці.

Нагадаємо, у рамках 34-го туру Лестер поступився Бернлі.

Напередодні у рамках 35-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед здолав Борнмут.

Чемпіонат Англії-2017/18

35-й тур

19 квітня

Лестер - Саутгемптон - 0:0

Full-time: Leicester City 0️⃣-0️⃣ Southampton



The Foxes have the better of the chances but they can't snatch all three points against the Saints.#LeiSou pic.twitter.com/ucQPmdWnzs