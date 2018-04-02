Український нападник відзначився дублем у чемпіонаті Естонії

Юрій Ткачук та Роман Дебелко

1-го квітня відбувся матч 5-го туру чемпіонату Естонії між Левадією і Трансом.

Два українських легіонера господарів поля Юрій Ткачук та Роман Дебелко провели повний поєдинок. Перший записав на свій рахунок жовту картку, а другий відзначився дублем. Тепер у Дебелка 6 забитих голів в п'яти матчах.

Відзначимо, що після 5-го туру Левадія очолює турнірну таблицю, випереджаючи Нимме за різницею м'ячів, пише ua-football.com.

Як відомо, Дебелко і Ткачук грають в Левадії на правах оренди.