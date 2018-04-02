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170 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.04.2018 08:19
Український нападник відзначився дублем у чемпіонаті Естонії
|Юрій Ткачук та Роман Дебелко
1-го квітня відбувся матч 5-го туру чемпіонату Естонії між Левадією і Трансом.
Два українських легіонера господарів поля Юрій Ткачук та Роман Дебелко провели повний поєдинок. Перший записав на свій рахунок жовту картку, а другий відзначився дублем. Тепер у Дебелка 6 забитих голів в п'яти матчах.
Відзначимо, що після 5-го туру Левадія очолює турнірну таблицю, випереджаючи Нимме за різницею м'ячів, пише ua-football.com.
Як відомо, Дебелко і Ткачук грають в Левадії на правах оренди.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій