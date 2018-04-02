Фонсека про контракт на дев'ять мільйонів: Мабуть, це жарт

Паулу Фонсека

Керівництво Шахтаря не пропонує Паулу Фонсеці контракт на дев'ять мільйонів євро.

Про це заявив сам наставник, пише сайт гірників.

"З того, що обговорюється, багато чого не є правдою. Мабуть, дійсно ще один жарт. Такі суми - неправда", - заявив Фонсека.

Нагадаємо, раніше Фонсека сам розповів, чи планує він залишитися в Шахтарі у наступному сезоні.