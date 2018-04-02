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1097 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.04.2018 08:56
Фонсека про контракт на дев'ять мільйонів: Мабуть, це жарт
|Паулу Фонсека
Керівництво Шахтаря не пропонує Паулу Фонсеці контракт на дев'ять мільйонів євро.
Про це заявив сам наставник, пише сайт гірників.
"З того, що обговорюється, багато чого не є правдою. Мабуть, дійсно ще один жарт. Такі суми - неправда", - заявив Фонсека.
Нагадаємо, раніше Фонсека сам розповів, чи планує він залишитися в Шахтарі у наступному сезоні.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій