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02.04.2018  09:45

Гравець Ворскли розповів про борги клубу: Ми вже збилися з рахунку

Володимир Чеснаков

У Ворскли перед гравцями є борг за три місяці 2017-го року і три місяці 2018-го року.

Про це Великому Футболу розповів капітан клубу Володимир Чеснаков.

"Нам обіцяють розрахуватися з усіма боргами. Якщо говорити правду, то з нами розрахувалися за 2016 рік. Ще є борг три місяці за 2017 рік і три місяці за 2018 рік. Там стільки боргів, що ми і самі збилися з рахунку", - сказав він.

"У нашого тренерського та адміністративного штабу борги за 15 місяців. Ми вирішили, що нічого не будемо підписувати, поки не виплатять борги всім", – зазначив Чеснаков.

Раніше була інформація, що через борги Ворскла може не пройти атестацію.

Також повідомлялося, що клуб можуть не допустити до єврокубків.





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