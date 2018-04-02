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441 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]02.04.2018 10:04
Українець ефектно забив свій перший гол в Білорусі. ВІДЕО
|Сергій Рудика
Екс-півзахисник Карпат і Маріуполя Сергій Рудика забив свій дебютний гол за могилевский Днєпр в першому ж матчі.
Рудика забив у матчі з Городеєю (2:1) дальнім ударом:
Гол из белорусского чемпионата, которому позавидует сам Златан💥 Идеальный дальний удар от игрока могилевского «Днепра» Сергея Рудыки😎 pic.twitter.com/aMC9Is5fTD— Tribuna.com Беларусь (@goalsby) 1 квітня 2018 р.
Раніше була інформація, що Рудика залишив Маріуполь.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій