Українець ефектно забив свій перший гол в Білорусі. ВІДЕО

Сергій Рудика

Екс-півзахисник Карпат і Маріуполя Сергій Рудика забив свій дебютний гол за могилевский Днєпр в першому ж матчі.

Рудика забив у матчі з Городеєю (2:1) дальнім ударом:

Гол из белорусского чемпионата, которому позавидует сам Златан💥 Идеальный дальний удар от игрока могилевского «Днепра» Сергея Рудыки😎 pic.twitter.com/aMC9Is5fTD — Tribuna.com Беларусь (@goalsby) 1 квітня 2018 р.

Раніше була інформація, що Рудика залишив Маріуполь.