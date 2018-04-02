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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
389 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.04.2018 10:25
Вернидуб прокоментував поразку Зорі від Шахтаря: Ми не показали нічого
|Юрій Вернидуб
Шахтар заслужено обіграв Зорю в матчі 25-го туру УПЛ.
Про це заявив наставник луганського клубу Юрій Вернидуб, пише сайт команди.
"Заслужено виграв Шахтар, він краще виглядав, було достатньо моментів. Ми, на жаль, не показали нічого. Але буває і таке. Не вийшло щось в створенні моментів. Шахтар був на крок попереду", - сказав тренер.
"Якби не Лунін, рахунок міг би бути більшим. Але зазначу, що все-таки третій м'яч, можливо, був і з його вини. Але він до цього стільки разів виручив. Всяке буває. Ще раз вітаю Шахтар з перемогою", - підсумував наставник.
Як відомо, Вернидуб був визнаний найкращим тренером 24-го туру УПЛ.
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