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492 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]02.04.2018 11:31
Екс-гравець Карпат розповів про негативну атмосферу в клубі
|Олексій Дитятьєв
Атмосфера у львівських Карпатах зараз просто жахлива.
Про це Футбол 1 розповів екс-гравець клубу Олексій Дитятьєв.
"Яка зараз атмосфера в Карпатах? Жахлива. Нема колективу, немає зв'язку між головним тренером, керівництвом і футболістами. Також немає чітких правил роботи, ніхто не знає, що буде завтра. Там кожен у своїй купці, іспанці спілкуються між собою, а наші хлопці - між собою", - сказав він.
"Я говорю не тільки свою думку, але й думка багатьох інших людей. Львів заслуговує на хорошу команду. Карпати - це великий клуб, який, я вважаю, повинен боротися за високі місця", - підсумував Дитятьєв.
Як відомо, Дитятьєв виступає в складі польської Краковії.
Також була інформація, що він забив дебютний гол у складі польського клубу.
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