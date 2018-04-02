Екс-гравець Карпат розповів про негативну атмосферу в клубі

Олексій Дитятьєв

Атмосфера у львівських Карпатах зараз просто жахлива.

Про це Футбол 1 розповів екс-гравець клубу Олексій Дитятьєв.

"Яка зараз атмосфера в Карпатах? Жахлива. Нема колективу, немає зв'язку між головним тренером, керівництвом і футболістами. Також немає чітких правил роботи, ніхто не знає, що буде завтра. Там кожен у своїй купці, іспанці спілкуються між собою, а наші хлопці - між собою", - сказав він.

"Я говорю не тільки свою думку, але й думка багатьох інших людей. Львів заслуговує на хорошу команду. Карпати - це великий клуб, який, я вважаю, повинен боротися за високі місця", - підсумував Дитятьєв.

Як відомо, Дитятьєв виступає в складі польської Краковії.

Також була інформація, що він забив дебютний гол у складі польського клубу.