Гравця Динамо визнали найкращим у 25-му турі Прем'єр-ліги

Микола Шапаренко

Українська Прем’єр-Ліга визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 25 туру.

Ним став півзахисник Динамо Микола Шапаренко.

Як відомо, в грі проти Міруполя Микола забив красивий гол.