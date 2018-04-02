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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
638 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.04.2018 11:56
Гравця Динамо визнали найкращим у 25-му турі Прем'єр-ліги
|Микола Шапаренко
Українська Прем’єр-Ліга визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 25 туру.
Ним став півзахисник Динамо Микола Шапаренко.
Як відомо, в грі проти Міруполя Микола забив красивий гол.
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