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02.04.2018  11:56

Гравця Динамо визнали найкращим у 25-му турі Прем'єр-ліги

Микола Шапаренко

Українська Прем’єр-Ліга визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 25 туру.

Ним став півзахисник Динамо Микола Шапаренко.

Як відомо, в грі проти Міруполя Микола забив красивий гол.





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