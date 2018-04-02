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162 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]02.04.2018 12:23
Зірка Ліверпуля знявся в антирекламі наркотиків
|Мохаммед Салах
Єгипетський нападник Ліверпуля Мохамед Салах знявся в соціальній рекламі, яка виступає проти вживання наркотиків.
Say NO to drugs!— Mohamed Salah (@22mosalah) 31 березня 2018 р.
أنت أقوي من المخدرات... pic.twitter.com/6tJYRpBPc0
Раніше повідомлялося, що Салах голяка танцював на честь свого покера в ворота Вотфорда.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій