Зірка Ліверпуля знявся в антирекламі наркотиків

Мохаммед Салах

Єгипетський нападник Ліверпуля Мохамед Салах знявся в соціальній рекламі, яка виступає проти вживання наркотиків.

Say NO to drugs!

أنت أقوي من المخدرات... pic.twitter.com/6tJYRpBPc0 — Mohamed Salah (@22mosalah) 31 березня 2018 р.

Раніше повідомлялося, що Салах голяка танцював на честь свого покера в ворота Вотфорда.