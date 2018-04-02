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121 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]02.04.2018 12:42
Фонсеку визнали найкращим тренером 25-го туру УПЛ
|Паулу Фонсека
Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека визнаний найкращим тренером 25-го туру УПЛ.
Таке рішення прийняло всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу. Наставник "гірників" отримав 4,8 балів з 5 можливих. Попередній раз португальця визнавали найкращим в 23-му турі.
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