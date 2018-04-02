Фонсеку визнали найкращим тренером 25-го туру УПЛ

Паулу Фонсека

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека визнаний найкращим тренером 25-го туру УПЛ.

Таке рішення прийняло всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу. Наставник "гірників" отримав 4,8 балів з 5 можливих. Попередній раз португальця визнавали найкращим в 23-му турі.

Нагадаємо, Шахтар на виїзді обіграв Зорю із рахунком 3:0.