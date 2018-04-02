Підкат року від захисника Атлетико. ВІДЕО

Люка Ернандес

У 30-му турі чемпіонату Іспанії Атлетико вдома переміг Депортиво (1:0).

Наприкінці матчу хавбек гостей Закарія Баккалі вибігав на побачення з Яном Облаком, але справа до удару не дійшла.

Феноменальний підкат здійснив лівий бек матрацників Люка Ернандес:

Як відомо, у .