Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
855 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
02.04.2018  12:57

Підкат року від захисника Атлетико. ВІДЕО

Люка Ернандес

У 30-му турі чемпіонату Іспанії Атлетико вдома переміг Депортиво (1:0).

Наприкінці матчу хавбек гостей Закарія Баккалі вибігав на побачення з Яном Облаком, але справа до удару не дійшла.

Феноменальний підкат здійснив лівий бек матрацників Люка Ернандес:

Як відомо, у Франції повідомили, що лідер Атлетико вже підписав контракт із Барселоною.





Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
15:36
Важка атлетика. Українського чемпіона Європи відсторонили від змагань через допінг?
15:12
Футбол. Латвійський клуб підписав уже четвертого українця
14:55
Футбол. Захисник Зорі травмувався у грі з Шахтарем
14:30
Футбол. В поліції повідомили, скільки співробітників постраждало під час бійки в Маріуполі
14:11
Футбол. Клуб АПЛ звільнив головного тренера
13:57
Футбол. Стало відомо, коли WADA дасть відповідь по дискваліфікації Срни
13:36
Футбол. Зідан може очолити збірну Алжиру?
13:17
Футбол. Півзахисник Динамо - найбільш прогресуючий у ціні український футболіст
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!