СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
855 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.04.2018 12:57
Підкат року від захисника Атлетико. ВІДЕО
|Люка Ернандес
У 30-му турі чемпіонату Іспанії Атлетико вдома переміг Депортиво (1:0).
Наприкінці матчу хавбек гостей Закарія Баккалі вибігав на побачення з Яном Облаком, але справа до удару не дійшла.
Феноменальний підкат здійснив лівий бек матрацників Люка Ернандес:
Як відомо, у Франції повідомили, що лідер Атлетико вже підписав контракт із Барселоною.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій