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51 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]02.04.2018 13:36
Зідан може очолити збірну Алжиру?
|Зінедін Зідан
Збірна Алжиру знаходиться в пошуках нового головного тренера.
Як повідомляє Onze Mondial, основним кандидатом на заміну Рабаху Маджеру є нинішній керманич Реала Зінедін Зідан, який має алжирське коріння, пише ua-football.com.
Раніше повідомлялося, що інтерес до 45-річного фахівця з Франції проявляє ПСЖ.
Також була інформація, що Зідан зізнався, чи хоче він залишитися біля керма Реала.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій