Зідан може очолити збірну Алжиру?

Зінедін Зідан

Збірна Алжиру знаходиться в пошуках нового головного тренера.

Як повідомляє Onze Mondial, основним кандидатом на заміну Рабаху Маджеру є нинішній керманич Реала Зінедін Зідан, який має алжирське коріння, пише ua-football.com.

Раніше повідомлялося, що інтерес до 45-річного фахівця з Франції проявляє ПСЖ.

Також була інформація, що Зідан зізнався, чи хоче він залишитися біля керма Реала.