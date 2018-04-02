Стало відомо, коли WADA дасть відповідь по дискваліфікації Срни

Даріо Срна

4-5 квітня Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) дасть свою відповідь щодо терміну дискваліфікації захисника Шахтаря Даріо Срни.

Згідно з процедурою, рішення Українського антидопінгового центру було передано в WADA, яке може як прийняти рішення українського органу, так і подати апеляцію, не погодившись з рішенням колег про термін дискваліфікації або того, з якого моменту потрібно рахувати початок дискваліфікації.

Нагадаємо, Український антидопінговий центр прийняв рішення дискваліфікувати Срну на 17 місяців від футболу в зв'язку з наявністю в його організмі заборонених антидопінговими правилами речовин.

Термін дискваліфікації, за рішенням українського антидопінгового центру, будуть обчислювати з дня забору проби, тобто з 22 березня 2017 року.

В такому випадку, термін дискваліфікації хорвата спливає 22-го серпня 2018 року. До тренувань гравець може приступити 22-го червня, пише Tribuna.com.

Раніше відомий експерт зазначив, що формулювання рішення про дискваліфікацію Срни - ідіотське.