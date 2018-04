Клуб АПЛ звільнив головного тренера

Керівництво Вест Бромвіча розірвало контракт з головним тренером Аланом Пардью за обопільною згодою сторін.

Про це повідомляє прес-служба команди.

West Bromwich Albion and Alan Pardew have agreed to mutually part company following discussions between both parties.#WBAhttps://t.co/5nB4TJWdes