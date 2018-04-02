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150 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.04.2018 14:11
Клуб АПЛ звільнив головного тренера
|Алан Пардью
Керівництво Вест Бромвіча розірвало контракт з головним тренером Аланом Пардью за обопільною згодою сторін.
Про це повідомляє прес-служба команди.
West Bromwich Albion and Alan Pardew have agreed to mutually part company following discussions between both parties.#WBAhttps://t.co/5nB4TJWdes— West Bromwich Albion (@WBA) 2 квітня 2018 р.
Також покинув команду і помічник 56-річного фахівця Джон Карвер.
Керувати Вест Бромвічем з приставкою в.о. головного тренера найближчим часом буде Даррен Мур.
Після 32-х турів Вест Бромвіч займає останнє місце в АПЛ.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій