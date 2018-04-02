СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
179 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.04.2018 14:30
В поліції повідомили, скільки співробітників постраждало під час бійки в Маріуполі
|0629.com.ua
У бійці поліції і вболівальників Динамо і Маріуполя постраждали дев'ятеро правоохоронців.
Про це повідомили в ГУ Нацполіціі в Донецькій області.
Тілесні ушкодження отримали 7 співробітників роти особливого призначення ГУНП в Запорізькій області, працівник управління патрульної поліції Маріуполя і слідчий центрального відділу поліції.
Також фанати пошкодили два службових авто.
Як відомо, в цьому матчі Динамо виграло у Маріуполя.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій