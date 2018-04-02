В поліції повідомили, скільки співробітників постраждало під час бійки в Маріуполі

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У бійці поліції і вболівальників Динамо і Маріуполя постраждали дев'ятеро правоохоронців.

Про це повідомили в ГУ Нацполіціі в Донецькій області.

Тілесні ушкодження отримали 7 співробітників роти особливого призначення ГУНП в Запорізькій області, працівник управління патрульної поліції Маріуполя і слідчий центрального відділу поліції.

Також фанати пошкодили два службових авто.

Як відомо, в цьому матчі Динамо виграло у Маріуполя.