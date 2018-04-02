Захисник Зорі травмувався у грі з Шахтарем

Олександр Сваток

Захисник Зорі Олександр Сваток отримав травму в поєдинку 25-го туру УПЛ з Шахтарем.

Про це пише сайт клубу.

Сваток вийшов в стартовому складі, але після зіткнення на 7-й хвилині почав кульгати і через хвилину був замінений.

Гравцеві зробили МРТ, за результатами чого було встановлено надрив бічної зв'язки.

На футболіста чекають відновлювальні процедури протягом одного-двох тижнів, і не виключено, що його участь в найближчій грі може бути під питанням.