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31 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]02.04.2018 14:55
Захисник Зорі травмувався у грі з Шахтарем
|Олександр Сваток
Захисник Зорі Олександр Сваток отримав травму в поєдинку 25-го туру УПЛ з Шахтарем.
Про це пише сайт клубу.
Сваток вийшов в стартовому складі, але після зіткнення на 7-й хвилині почав кульгати і через хвилину був замінений.
Гравцеві зробили МРТ, за результатами чого було встановлено надрив бічної зв'язки.
На футболіста чекають відновлювальні процедури протягом одного-двох тижнів, і не виключено, що його участь в найближчій грі може бути під питанням.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій