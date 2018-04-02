Латвійський клуб підписав уже четвертого українця

ФК Рига оголосив про підписання контракту з 27-річним українським форвардом Сергієм Загинайловим.

Загинайлов - вихованець Металліста, попередньою його командою була Зоря з Молдови, де провів другу частину 2017 року, пише ua-football.com.

Нагадаємо, що раніше ФК Рига поповнилася трьома українцями: Володимиром Баєнком, Валерієм Федорчуком та Богданом Коваленком.