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207 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.04.2018 15:12
Латвійський клуб підписав уже четвертого українця
ФК Рига оголосив про підписання контракту з 27-річним українським форвардом Сергієм Загинайловим.
Загинайлов - вихованець Металліста, попередньою його командою була Зоря з Молдови, де провів другу частину 2017 року, пише ua-football.com.
Нагадаємо, що раніше ФК Рига поповнилася трьома українцями: Володимиром Баєнком, Валерієм Федорчуком та Богданом Коваленком.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій