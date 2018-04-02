Вернидуб розповів про кадрові втрати Зорі на матч з Динамо

Юрій Вернидуб

У наступному матчі проти Динамо луганська Зоря не зможе розраховувати на вісьмох гравців.

Про це розповів Профутболу тренер Юрій Вернидуб.

"Все, що не вбиває, робить сильнішими. У нас достатня кількість хлопців - вийдемо і з цієї ситуації. Так, на жаль, не зіграють два орендованих у Динамо, плюс отримали картки Луньов, Сілас, Юрі і Опанасенко. У інших буде шанс показати себе з кращого боку", - зазначив Вернидуб.

Відзначимо, що також травму в матчі з Шахтарем отримав захисник Зорі Сваток.