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128 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.04.2018 18:13
Авангард здолав Балкани, Черкаський Дніпро втратив перемогу над Рухом у 25 турі Першої ліги
2 квітня відбудуться два матчі Першої ліги чемпіонату України.
У першому протистоянні Авангард удома здолав Балкани.
Нагадаємо, що напередодні Суми здолали Волинь, а Полтава перемогла Нафтовик.
Чемпіонат України
Перша ліга
25 тур
2 квітня
Авангард - Балкани 3:1 (1:1, 2:0)
Голи: 0:1 - 26 Кабанюк, 1:1 - 27 Кірієнко, 2:1 - 75 Кірієнко, 3:1 - 90 Нечипоренко
Черкаський Дніпро - Рух 2:2 (0:1, 2:1)
Голи: 0:1 - 29 Баранець, 1:1 - 64 Локтіонов, 2:1 - 74 Крамар, 2:2 - 90 Никитюк
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій