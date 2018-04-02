Фонсека розлучився з дружиною заради прес-секретарки Аметова? ФОТО

Катерина Остроушко

Головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека має романтичні стосунки з прес-секретаркою президента гірників Ріната Ахметова.

Про це свідчать відповідні публікації в соцмережах.

Обраницею Паулу Фонсеки стала 27-річна Катерина Остроушко, пише КП в Україні. До приїзду в Шахтар португалець був 20 років одружений і має 18-річного сина та 13-річну доньку, але після першого сезону в команді він розлучився.

Остроушко з 19 років працювала на ТК Донбас, а зараз є прес-секретаркою Ріната Ахметова, президента Шахтаря.

На День святого Валентина Фонсека виклав в інстаграм фото з Катериною, підписавши його привітаннями.

Нагадаємо, що Фонсека не продовжив контракт із Шахтарем.