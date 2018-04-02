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1057 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.04.2018 16:52
Фонсека розлучився з дружиною заради прес-секретарки Аметова? ФОТО
|Катерина Остроушко
Головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека має романтичні стосунки з прес-секретаркою президента гірників Ріната Ахметова.
Про це свідчать відповідні публікації в соцмережах.
Обраницею Паулу Фонсеки стала 27-річна Катерина Остроушко, пише КП в Україні. До приїзду в Шахтар португалець був 20 років одружений і має 18-річного сина та 13-річну доньку, але після першого сезону в команді він розлучився.
Остроушко з 19 років працювала на ТК Донбас, а зараз є прес-секретаркою Ріната Ахметова, президента Шахтаря.
На День святого Валентина Фонсека виклав в інстаграм фото з Катериною, підписавши його привітаннями.
Нагадаємо, що Фонсека не продовжив контракт із Шахтарем.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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