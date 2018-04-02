Генсек ФФУ: Винуватих у технічній поразці збірної України U-17 звільнено з федерації

Юрій Запісоцький та Андрій Павелко

Винуватці курйозного невиходу збірної України U-17 на Євро-2018 звыльнені з Федерації футболу України.

Про це повідомив генеральний секретар організації Юрій Запісоцький.

"За спортивним принципом збірна України повинна була їхати на Євро, але через службову недбалість працівників технічного департаменту та інших служб нам було зараховано технічну поразку. Після цього була створена комісія, яку очолили Маркевич і Протасов", - розповів фахівець.

"Вона, проаналізувавши весь хід подій підготовки та проведення матчу, встановила, що відповідальність лежить на трьох працівниках. Вони були звільнені. Найближчого вівторка заплановане засідання, де буде заслухано головного тренера і його помічників. Чи будуть ще якісь рішення - покаже засідання комітету", - сказав Запісоцький в ефірі Великого футболу.

Нагадаємо, що раніше звільнення винуватців пообіцяв президент ФФУ Андрій Павелко.