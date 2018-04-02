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02.04.2018  17:32

Шахтар хоче продовити контракт із гравцем, який зіграв цьогоріч два матчі, - агент

Микола Матвієнко

Донецький Шахтар збирається продовжити контракт із Миколою Матвієнком.

Про це повідомив агент футболіста Юрій Данченко.

"Звичайно, така ситуація Колю гнітить. Самі бачите, що в збірну він прилітає буквально на крилах, сповна віддається на полі і показує футбол високого рівня. Будь-який футболіст хоче грати, і Коля – не виняток", - запевнив представник гравця.

"Ми розмовляли про новий контракт. У Шахтарі система: якщо футболіст прогресує, то керівництво клубу покращує гравцю умови автоматично. Я був у цій системі 8 років, стикався з нею. Тому Колі Матвієнку як вихованцю Шахтаря хочуть запропонувати новий контракт", - розповів агент.

"За старою угодою у нього зараз умови двічі менші, ніж були у Ворсклі. У Шахтарі запевняють в зацікавленості послугами Матвієнка. Подивимося", - цитує Данченка спортарена.

Зазначимо, що Матвієнко зіграв за Шахтар у цьому сезоні тільки два матчі, а першу половину чемпіонату провів в оренді у Ворсклі.

Нагадаємо, що Коноплянці приємно грати у збірній з Матвієнком.





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