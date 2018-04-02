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219 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.04.2018 21:33
Син Моуріньо був на лаві запасних МЮ у матчі проти Свонсі
Син наставника Манчестер Юнайтеда Жозе Моуріньо перебував на лаві запасних команди в матчі 32 туру проти Свонсі (2:0).
На фото, яке виклав у своєму твіттері Майкл Каррік видно, як Жозе Маріу (позаду Карріка) крокує разом із футболістами і персоналом клубу.
18-річний юнак не має контракту з МЮ, а виступає за дубль Фулхема на позиції воротаря.
Нагадаємо, що стала відома причина конфлікту між Погба і Моуріньо.
Slightly different experience for me today, one I certainly enjoyed. It’s all part of the learning process. More importantly it was the 3 points we wanted ⚽⚽🔴⚫ pic.twitter.com/aWwVoTHzKe— Michael Carrick (@carras16) 31 de março de 2018
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій