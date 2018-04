Син Моуріньо був на лаві запасних МЮ у матчі проти Свонсі

Син наставника Манчестер Юнайтеда Жозе Моуріньо перебував на лаві запасних команди в матчі 32 туру проти Свонсі (2:0).

На фото, яке виклав у своєму твіттері Майкл Каррік видно, як Жозе Маріу (позаду Карріка) крокує разом із футболістами і персоналом клубу.

18-річний юнак не має контракту з МЮ, а виступає за дубль Фулхема на позиції воротаря.

Нагадаємо, що стала відома причина конфлікту між Погба і Моуріньо.

Slightly different experience for me today, one I certainly enjoyed. It’s all part of the learning process. More importantly it was the 3 points we wanted ⚽⚽🔴⚫ pic.twitter.com/aWwVoTHzKe