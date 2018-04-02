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112 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.04.2018 17:55
Барселона - Рома: основний гравець каталонців повернувся до тренувань
|Серхіо Бускетс
Півзахисник Барселони Серхіо Бускетс повернувся до тренувань у загальній групі.
Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт клубу.
Нагадаємо, що в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі Бускетс зламав палець.
У середу, 4 квітня Барселона проведе першу гру 1/4 фіналу ЛЧ проти Роми. Іспанець має всі шанси вийти на поле.
Раніше повідомлялося, що Барселона знайшла варіанти заміни гравця, на якого претендує Реал.
🔜 Next challenge: #BarçaRoma in the @ChampionsLeague! 🔵🔴 pic.twitter.com/lPz9xvEm51— FC Barcelona (@FCBarcelona) 2 de abril de 2018
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій