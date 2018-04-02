Барселона - Рома: основний гравець каталонців повернувся до тренувань

Серхіо Бускетс

Півзахисник Барселони Серхіо Бускетс повернувся до тренувань у загальній групі.

Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт клубу.

Нагадаємо, що в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі Бускетс зламав палець.

У середу, 4 квітня Барселона проведе першу гру 1/4 фіналу ЛЧ проти Роми. Іспанець має всі шанси вийти на поле.

Раніше повідомлялося, що Барселона знайшла варіанти заміни гравця, на якого претендує Реал.