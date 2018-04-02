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275 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.04.2018 18:19
Двох уболівальників Динамо висадили з потяга Маріуполь - Київ
Двоє фанатів київського Динамо не змогли доїхати додому першим рейсом з Маріуполя.
Про це повідомляє Футбол 24.
Поліція змусила їх покинути вагон у Волновасі через провокацію бійки з іншими фанатами. Обидва киянина були в нетверезому стані, а один із них отримав легкі тілесні ушкодження.
Нагадаємо, що фанати Маріуполя й Динамо побилися з поліцією.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій