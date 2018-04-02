Двох уболівальників Динамо висадили з потяга Маріуполь - Київ

Двоє фанатів київського Динамо не змогли доїхати додому першим рейсом з Маріуполя.

Про це повідомляє Футбол 24.

Поліція змусила їх покинути вагон у Волновасі через провокацію бійки з іншими фанатами. Обидва киянина були в нетверезому стані, а один із них отримав легкі тілесні ушкодження.

Нагадаємо, що фанати Маріуполя й Динамо побилися з поліцією.