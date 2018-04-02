Представник Луніна: Андрієм цікавляться від Інтера до Ювентуса, але без конкретики

Андрій Лунін

19-річний голкіпер луганської Зорі Андрій Лунін не отримував ніяких пропозицій про перехід в один із європейських чемпіонатів.

Про це повідомив представник футболіста Іраклій Хведеліані.

"У Луніна немає офіційного агента. Наразі Андрія представляю я разом з його батьком, ми працюємо над майбутньою кар'єрою футболіста", - пояснив Іраклій.

"Ми не отримували офіційної пропозиції від Інтера або інших клубів. Зараз Луніним цікавляться від Інтера до Ювентуса, від РБ Зальцбурга до Лестера, але без конкретики з боку цих клубів", - зауважив представник.

"Для свого віку Лунін достатньо досвідчений, встиг дебютувати за збірну, грав у Лізі Європи. Думаю, він може перейти в топ-клуб, щоб побачити, чи зможе він відразу грати на високому рівні в нових умовах. Зараз Лунін коштує мінімум 6 млн євро", - цитує Хведеліані calcionews24.com.

Раніше повідомлялося, що Інтер виграв боротьбу за Луніна.