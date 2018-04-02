Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
63 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
02.04.2018  21:55

Представник Луніна: Андрієм цікавляться від Інтера до Ювентуса, але без конкретики

Андрій Лунін

19-річний голкіпер луганської Зорі Андрій Лунін не отримував ніяких пропозицій про перехід в один із європейських чемпіонатів.

Про це повідомив представник футболіста Іраклій Хведеліані.

"У Луніна немає офіційного агента. Наразі Андрія представляю я разом з його батьком, ми працюємо над майбутньою кар'єрою футболіста", - пояснив Іраклій.

"Ми не отримували офіційної пропозиції від Інтера або інших клубів. Зараз Луніним цікавляться від Інтера до Ювентуса, від РБ Зальцбурга до Лестера, але без конкретики з боку цих клубів", - зауважив представник.

"Для свого віку Лунін достатньо досвідчений, встиг дебютувати за збірну, грав у Лізі Європи. Думаю, він може перейти в топ-клуб, щоб побачити, чи зможе він відразу грати на високому рівні в нових умовах. Зараз Лунін коштує мінімум 6 млн євро", - цитує Хведеліані calcionews24.com.

Раніше повідомлялося, що Інтер виграв боротьбу за Луніна.





Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
22:53
Футбол. Сотні тисяч євро, доларів і 12 годинників: Павелко оприлюднив свої статки
22:40
Футбол. Павлов: Уже не вперше Хацкевич проявляє тренерську гнучкість
22:17
Футбол. Адміністратор збірної України U-17: Я не знаю, за що мене звільнили
21:55
Футбол. Представник Луніна: Андрієм цікавляться від Інтера до Ювентуса, але без конкретики
21:33
Футбол. Син Моуріньо був на лаві запасних МЮ у матчі проти Свонсі
21:15
Футбол. Генсек ФФУ: Винуватих у технічній поразці збірної України U-17 звільнено з федерації
20:53
Гімнастика. Верняєв: Федерація лиш частково компенсувала мені витрати на операції, а міністерство ніяк не брало участі
20:35
Футбол. Шевченко проконсультував головного тренера збірної Росії
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!