Представник Луніна: Андрієм цікавляться від Інтера до Ювентуса, але без конкретики
|Андрій Лунін
19-річний голкіпер луганської Зорі Андрій Лунін не отримував ніяких пропозицій про перехід в один із європейських чемпіонатів.
Про це повідомив представник футболіста Іраклій Хведеліані.
"У Луніна немає офіційного агента. Наразі Андрія представляю я разом з його батьком, ми працюємо над майбутньою кар'єрою футболіста", - пояснив Іраклій.
"Ми не отримували офіційної пропозиції від Інтера або інших клубів. Зараз Луніним цікавляться від Інтера до Ювентуса, від РБ Зальцбурга до Лестера, але без конкретики з боку цих клубів", - зауважив представник.
"Для свого віку Лунін достатньо досвідчений, встиг дебютувати за збірну, грав у Лізі Європи. Думаю, він може перейти в топ-клуб, щоб побачити, чи зможе він відразу грати на високому рівні в нових умовах. Зараз Лунін коштує мінімум 6 млн євро", - цитує Хведеліані calcionews24.com.
Раніше повідомлялося, що Інтер виграв боротьбу за Луніна.
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій