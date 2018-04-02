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314 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.04.2018 18:57
Українець врятував російський Анжи від поразки на останній хвилині матчу. ВІДЕО
|Олег Данченко
Захисник Анжи Олег Данченко забив гол Краснодару на 90+4 хвилині у чемпіонаті Росії.
Протягом матчу команда українця мінімально поступалася супернику, але в компенсований час Данченко здобув одне очко для Анжи влучним ударом у кут воріт.
Нагадаємо, що український нападник дуже радий повернутися в російський клуб.
Олег Данченко забивает на 94-й минуте матча и #Анжи добывает важнейшее очко на выезде #КраснодарАнжи pic.twitter.com/G4VCKRbgPh— ФК «Анжи» (@fc_anji) 1 de abril de 2018
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій