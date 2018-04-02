Українець врятував російський Анжи від поразки на останній хвилині матчу. ВІДЕО

Олег Данченко

Захисник Анжи Олег Данченко забив гол Краснодару на 90+4 хвилині у чемпіонаті Росії.

Протягом матчу команда українця мінімально поступалася супернику, але в компенсований час Данченко здобув одне очко для Анжи влучним ударом у кут воріт.

Нагадаємо, що український нападник дуже радий повернутися в російський клуб.