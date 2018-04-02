Адміністратор збірної України U-17: Я не знаю, за що мене звільнили

Анатолій Кудь

Адміністратор збірної України U-17 Анатолій Кудь вважає, що його звільнили з ФФУ безпідставно.

Про це він сказав в ефірі програми Великий футбол.

"У мої функціональні обов'язки входить: організація харчування футболістів, перевірка форми, м'ячів, інвентарю, транспорту. Роздача перед грою і збір після гри екіпіровки, прання. Це ніяк не можна порівняти з контролем карток. Я ніякого відношення до цього не маю, тільки чув", - пояснив спеціаліст.

"Не знаю, чому мене звинуватили в цьому. У мене просто слів немає. Я всі ці роки вірою і правдою служив футболу, у мене немає жодного стягнення, тільки заохочення. У підсумку мене звільнили, навіть не знаю, за що", - бідкається екс-адмін.

"Мені не хотілося б когось звинувачувати з наших керівників, люди напевно самі знають, хто винен. А я стрілочник, якого звільнили дуже швидко, нічого не пояснюючи. Я шокований і сподіваюся, що керівництво ФФУ все-таки розбереться, чесно поставиться і зробить висновки за ступенем моєї провини", - сказав Кудь.

Нагадаємо, що трьох працівників збірної U-17 звільнили з ФФУ.