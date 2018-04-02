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180 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.04.2018 19:17
Ващук: Протистояння Динамо й Шахтаря - це візитівка українського футболу
|Владислав Ващук
Матч Динамо - Шахтар дозволяє пишатися українським футболом.
Так вважає екс-захисник Динамо Валдислав Ващук.
"Цей матч - візитівка українського футболу. Це родзинка чемпіонату України з непередбачуваним результатом. Такими матчами підігрівається великий інтерес", - пояснив екс-гравець.
"Як би не складалася турнірна таблиця, завжди ці матчі показують безкомпромісну боротьбу до останніх хвилин. Передбачити, як будуть розвиватися події на полі дуже складно", цитує Ващука football.ua.
Нагадаємо, що Ващук винен Гусєву 50 тис доларів, які не віддає вже 10 років.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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