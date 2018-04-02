Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
180 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
02.04.2018  19:17

Ващук: Протистояння Динамо й Шахтаря - це візитівка українського футболу

Владислав Ващук

Матч Динамо - Шахтар дозволяє пишатися українським футболом.

Так вважає екс-захисник Динамо Валдислав Ващук.

"Цей матч - візитівка українського футболу. Це родзинка чемпіонату України з непередбачуваним результатом. Такими матчами підігрівається великий інтерес", - пояснив екс-гравець.

"Як би не складалася турнірна таблиця, завжди ці матчі показують безкомпромісну боротьбу до останніх хвилин. Передбачити, як будуть розвиватися події на полі дуже складно", цитує Ващука football.ua.

Нагадаємо, що Ващук винен Гусєву 50 тис доларів, які не віддає вже 10 років.





Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
20:18
Футбол. Стало відомо, чому Коваленко пропустив матч проти Зорі
19:56
Футбол. Морозов: Динамо має тренувати спеціаліст рівня Лобановського і Луческу
19:38
Футбол. Маріуполь - Динамо: Комітет арбітрів не побачив суддівських помилок
19:17
Футбол. Ващук: Протистояння Динамо й Шахтаря - це візитівка українського футболу
18:57
Футбол. Українець врятував російський Анжи від поразки на останній хвилині матчу. ВІДЕО
18:40
Теніс. Бондаренко вилетіла на старті турніру в Чарльстоні
18:19
Футбол. Двох уболівальників Динамо висадили з потяга Маріуполь - Київ
18:13
Футбол. Авангард здолав Балкани, Черкаський Дніпро втратив перемогу над Рухом у 25 турі Першої ліги
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!