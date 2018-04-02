Маріуполь - Динамо: Комітет арбітрів не побачив суддівських помилок

Юрій Можаровський

Головний арбітр матчу Маріуполь - Динамо Юрій Можаровський обирав правильні рішення протягом гри.

Так вважає Комітет арбітрів ФФУ.

"Гол гостей був забитий за правилами, тому що Демере в момент передачі тримає лінію поза грою, дозволяючи нападнику гостей забити м'яч згідно з правилами", – йдеться у повідомленні.

Також Комітет арбітрів пояснив, чому не був призначений пенальті у ворота Динамо.

"Арбітр правильно оцінив ненавмисність гри рукою у штрафному майданчику гостей. М'яч робить карамболь на грудях Ротаня і потім потрапляє в спину Кендзері. Було обране правильне рішення продовжити гру без призначення одинадцятиметрового у цьому випадку", - пишуть фахівці.

Нагадаємо, що Динамо перемогло Маріуполь (2:3) у 25 турі УПЛ.