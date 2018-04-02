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63 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]02.04.2018 19:38
Маріуполь - Динамо: Комітет арбітрів не побачив суддівських помилок
|Юрій Можаровський
Головний арбітр матчу Маріуполь - Динамо Юрій Можаровський обирав правильні рішення протягом гри.
Так вважає Комітет арбітрів ФФУ.
"Гол гостей був забитий за правилами, тому що Демере в момент передачі тримає лінію поза грою, дозволяючи нападнику гостей забити м'яч згідно з правилами", – йдеться у повідомленні.
Також Комітет арбітрів пояснив, чому не був призначений пенальті у ворота Динамо.
"Арбітр правильно оцінив ненавмисність гри рукою у штрафному майданчику гостей. М'яч робить карамболь на грудях Ротаня і потім потрапляє в спину Кендзері. Було обране правильне рішення продовжити гру без призначення одинадцятиметрового у цьому випадку", - пишуть фахівці.
Нагадаємо, що Динамо перемогло Маріуполь (2:3) у 25 турі УПЛ.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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