Морозов: Динамо має тренувати спеціаліст рівня Лобановського і Луческу
|Сергій Морозов
Олександр Хацкевич - непідходяща тренерська кандидатура для київського Динамо.
Так вважає експерт ТК Футбол 1/2 Сергій Морозов.
"Я думаю, в разі перемоги Шахтаря, питання про чемпіонство буде вирішене відсотків на 70-80. Якщо буде нічия, то питання залишається відкритим. Шість очок відриву - це не дуже багато.
Тим більше, що є моменти, як у матчі Зоря - Шахтар, із суддівськими помилками. Навмисними чи ні - складно сказати. Сьогодні рівень Динамо не набагато вище рівня Зорі.
Динамо має тренувати такого рівня фахівець, як Лобановський, як Луческу, можна назвати ще цілий ряд європейських тренерів. Або ж молодий, але здатний український тренер.
Свого часу було багато розмов про те, щоб команду очолив Григорчук. Міг би спокійно працювати і Маркевич, якби у нього не було особистого конфлікту з керівниками Динамо. Адже він довів, що він тренер високого рівня. Але є внутрішні питання, чому весь час призначаються пташенята гнізда Петрова", - цитує Морозова Террикон.
Нагадаємо, що півзахисник Динамо - найбільш прогресуючий у ціні український футболіст.
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